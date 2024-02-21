Чиновник воинской части позволил знакомой "служить" дистанционно и получать "боевые" — ГБР

Женщина отсутствовала на службе почти 7 месяцев, но получала денежное обеспечение.

Начальник финансовой службы одной из воинских частей, дислоцируемой в Сумах, незаконно насчитал подчиненной почти 600 тысяч гривен. Женщина на службе не появлялась, но жалованье получала.

Об этом сообщили в среду, 21 февраля, в пресс-службе ГБР.

“Жительница Сумской области в июне 2022 года решила заключить контракт с воинской частью. Она была знакома с начальником финансовой службы и договорилась с ним, что будет получать денежное обеспечение без посещения службы”, — говорится в сообщении.

Как установили следователи, чиновник прикрывал отсутствие женщины на службе почти 7 месяцев. За это время она незаконно получила почти 600 тысяч гривен денежного обеспечения и "боевых".

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении начальника финансовой службы, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия и пособничество в уклонении от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст., 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Чиновнику воинской части грозит наказание — до 10 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства также подан гражданский иск в суд с целью возмещения причиненного ущерба.

Напомним, ранее начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области внес ложные сведения о начислении 20 млн грн дополнительного вознаграждения своей жене — старшему солдату этой части.

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