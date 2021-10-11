Чиновник времен Януковиче и сын экс-спикера Рады Александр Рыбак заявил о краже зашитых в потолок $2 млн

По их словам, эти деньги они зашили в потолок в 2014 году после Революции Достоинства.

Чиновник времен Януковича, сын бывшего спикера парламента Владимира Рыбака — экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Александр Рыбак и его жена Ирина Фриденталь заявили о краже у них 2 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на материалы суда.

"Обуховский суд Киева рассматривает дело о краже 2 миллионов долларов из дома в Козине экс-главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака и его жены. Потерпевшие заявили гражданские иски на сумму 55 млн грн", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что сам Рыбак утверждает, что в 2014 году он снял со счета в "Укргазбанке" 1,5 миллиона долларов, полученные от продажи недвижимости, часть из них потратил, а остаток (900 тысяч долларов) решил спрятать в потолке между баней и комнатой отдыха. Для этого он вызвал рабочих, сказав, что хочет исправить дефект на потолке. Пока рабочие обедали хозяин якобы положил за потолок 900 тыс. долларов в мусорных пакетах. Еще 1,1 млн долларов положила его жена — Ирина Фриденталь — дочь влиятельного бизнесмена донецкого происхождения Михаила Фриденталя. После обеда потолок зашили гипсокартоном и на следующий день покрасили.

Затем, в июле 2014 года Рыбак с семьей уехал на отдых, а дом оставил на домоправителя, у которого были ключи от всех помещений. Когда Рыбак вернулся, домоправитель уволился, сославшись на то, что якобы ушел в "запой". После увольнения бывший домоправитель отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, начал много путешествовать за границей, приобрел новый автомобиль "Volkswagen", однако нигде официально не работал, а ранее жаловался на нехватку средств.

А уже в октябре 2016 года Рыбак решил достать деньги из тайника и снова позвал рабочих. Те расшили потолок, но денег там не оказалось. Эксперты, которых вызвал Рыбак, определили, что потолок был полностью разобран и затем собран снова.

В ноябре 2018 года охранник дома признался, что домоправитель вступил с ним в сговор и попросил открыть дом и не препятствовать ему — пока он якобыв доставал деньги охранник во дворе следил, чтобы никто не увидел, что происходит. Позже домоправитель привез ему полмиллиона долларов за молчание. Охранник продолжил работать в доме. Он купил машину, квартиру в Обухове, землю в Грузии и подарки родственникам. Остальные 235 тысяч долларов он хранил в смотровой яме гаража и на чердаке в доме его матери. Позже он отдал эти деньги следователем.

Охранник и бывший домоправитель Рыбака получили подозрения. Как отмечается, суд предоставил доступ адвокату к декларации Рыбака за 2010-2014 года в ГАСИ. По словам адвоката, в то же время не было предоставлено ни одного доказательства о владении Рыбаком или его женой заявленной суммой средств.

Напомним, Александр Рыбак в 2010-2014 гг. был председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, которая была расформирована в сентябре 2021 года. Чиновник — родом из Донецка. Его отец, Владимир Рыбак, был председателем Верховной Рады в 2012-2014 годах.

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