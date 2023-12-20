Чиновникам горсовета Ужгорода сообщили о подозрениях из-за хищения 700 тыс. грн — что известно

В городской совет Ужгорода утром 20 декабря пришли с обысками правоохранители. После проверки должностным лицам и подрядчику сообщено о подозрениях из-за проведения ремонтных работ с убытком в 700 тысяч гривен.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Среди подозреваемых – начальник отдела одного из Департаментов и директор коммунального предприятия, а также физическое лицо-предприниматель.

Как установили оперативники, должностные лица Департамента Ужгородского городского совета, коммунального предприятия и местный предприниматель наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия.

Для этого вносили в акты выполненных работ ложные сведения об объемах и стоимости работ. Как следствие сумма нанесенного ущерба составляет почти 700 тысяч гривен, что подтверждается экспертными выводами.

Полицейские 20 декабря провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по месту жительства подозреваемых и других причастных лиц.

На основании собранных улик начальнику отдела одного из Департаментов Ужгородского городского совета и директору коммунального предприятия, а также подрядчику сообщили подозрение. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ВАКС оставил без изменений приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку – речь идет о 10 годах лишения свободы.

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