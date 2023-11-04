Чиновникам отменят большие премии: в Кабмине рассказали, какие изменения ожидают госслужащих

Полномасштабная война оказала большое влияние на государственную службу. На сегодняшний день есть реальная диспропорция в зарплатах госслужащих на одинаковых должностях.

Об этом рассказал Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире Украинского Радио.

Отмечается, что сейчас из более чем 200 тысяч государственных должностей заполнено только 165 тысяч, что свидетельствует о реформе государственной службы.

"Премии в 300-400% уже не будет. Зарплата должна стать прозрачной. 70% фактического заработка госслужащего должен составлять справедливый должностной оклад", – убежден он.

В частности, ситуация сложилась таким образом, что значительное количество как обычных работников, так и руководителей из государственной службы пошло в ряды ВСУ. Среди них более 130 погибших и более 120 раненых. Многие работники имели предварительную профессию, связанную либо с военной службой, либо со службой в правоохранительных органах, либо были офицерами запаса.

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"Сейчас есть реальная диспропорция в зарплатах госслужащих на одинаковых должностях. Появляется квази-премиальный фонд, который используется для надбавок, которые при высоких должностных окладах составляют более 50%. И работники таким образом имеют дополнительные доплаты, так называемые псевдопремии, которые никогда не были премиями, а являлись лишь выравниванием на рынке труда достойного уровня оплаты труда", — говорится в сообщении.

Каких премий ждать чиновникам

Следует отметить, что во многих органах местного самоуправления есть отдельные программы, которые из местного бюджета производят целевые доплаты госслужащим. При подготовке проекта госбюджета на 2024 год была взята за основу новеллы из законопроекта №8222 о реформе оплаты труда. 23 октября было принято разработанное госслужбой постановление Кабмина "О классификации должностей".

"Во всех центральных органах исполнительной власти, которые попадут под действие этого закона, нужно провести классификацию должностей. Это так называемые грейды. Есть 27 групп должностей, полностью определяющих основные сферы деятельности. Но еще есть много вопросов, которые будут урегулированы после второго чтения. Есть вопросы к нормотворческой деятельности Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета Министров, органов, создаваемых президентом и обеспечивающих жизнедеятельность страны. Человек, выполняющий одинаковую функцию, но в разных органах, должен иметь одинаковую справедливую зарплату", — подчеркнул Олег Немчинов.

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Он продолжает, что вторым шагом классификации должностей станет новый уровень должностных окладов.

"И 30% — это надбавки, которые предусмотрены законом и которые должны быть как стимул: это и выслуга, и премиальный фонд.

Кроме того, предполагается уменьшение незанятых вакантных должностей, благодаря которым выплачивались надбавки.

"Этой лазейки в манипулировании больше не будет. Многие самостоятельно проведут оптимизацию. Есть норма закона, которая говорит, что должности госслужащих, которые не заполняются больше года, могут быть сокращены. Это следующий шаг", — говорится в сообщении.

Между тем, в Украине детали чаще суд обязывает своих детей платить им пожизненные алименты, сумму которых устанавливает суд.

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