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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Чиновники и правоохранители получали по 80 тысяч пенсии по поддельным документам: что известно

По данным судовых материалов, государственные служащие и правоохранители, имеющие фиктивную инвалидность, ежемесячно получали таким образом от 2 000 до 80 000 грн.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пенсия

Пенсия / © ТСН

Государственные служащие и правоохранители, получившие от бывшего главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы фиктивный статус инвалидности, ежемесячно получали большие пенсии. В отдельных случаях суммы достигали 80 000 грн.

Об этом свидетельствуют материалы суда. По ним сами госслужащие и правоохранители знали, что используют фиктивные документы.

«В ходе досудебного расследования установлено, что заинтересованные государственные служащие и правоохранители, достоверно зная о ложности полученных документов, используют их путем подачи в органы социальной защиты населения, с целью незаконного получения пенсии по инвалидности за счет бюджетных средств», — говорится в материалах.

В то же время, размер этих пенсий колебался от незначительных до огромных. По данным судовых материалов, государственные служащие и правоохранители, имеющие фиктивную инвалидность, ежемесячно получали таким образом от 2 000 до 80 000 грн.

По предварительным данным, только за 2023 год из государственного бюджета таким лицам выплачены средства в размере более 20 млн грн. Что является «особенно большим размером».

Напомним, во время обысков в трехкомнатной квартире семьи руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы правоохранители обнаружили 5 млн 244 тыс. долл., 300 тыс. евро и более 5 млн грн.

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