Чиновники из Ужгорода катались на отдых за границу во время войны: что они придумали (фото)

Правоохранители проверяют законность оформления служебных командировок в Ужгородском горсовете.
В среду, 1 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски в Ужгородском горсовете.
Об этом передает пресс-служба СБУ и Нацполиции.
Правоохранители проверяли законность выезда за границу местных депутатов. По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета оформляли "липовые" командировки.
Так, для оформления зарубежной поездки должностные лица использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций.
Для маскировки преступной деятельности фигуранты не регистрировали такую "корреспонденцию", а подписанные письма на заграничные "командировки" не вносили в систему электронного документооборота горсовета.
Чиновники использовали эти так называемые "служебные командировки" для выезда на зарубежный отдых во время войны.
Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что 26 октября правоохранители провели массовые обыски в горсоветах Чернигова и Сум.
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