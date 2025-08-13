Чиновники лишаются инвалидности: сколько решений МСЭК уже отменено

В ГБР сообщили об отмене 800 решений МСЭК об инвалидности для чиновников

Директор Госбюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что по результатам проверок отменено более 800 решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) о предоставлении инвалидности чиновникам.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«По инициативе ГБР по результатам проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов», — сказал Сухачев.

Он добавил, что сейчас также проверяются более 70 государственных органов и 2 тыс. 630 медико-экспертных дел чиновников.

«Уже рассмотрено почти 2 тыс. дел. Из них более 800 решений отменены как необоснованные, в более 400 случаев изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 чиновников вызваны на дообследование», — рассказал директор ГБР.

Он напомнил, что проверки проводятся в рамках уголовного производства и в соответствии с решением Совета нацбезопасности и обороны от 22 октября 2024 года, введенного в действие указом президента. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли работники ГБР, Министерства здравоохранения и других правоохранительных органов.

По словам Сухачева, обычно оформление фиктивных инвалидностей происходили для получения соответствующей пенсии и избежания возможного призыва на военную службу.

«Самое большое количество чиновников, которым отменена инвалидность, — среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов», — сказал директор ГБР.

Напомним, в 2024 году МСЭК были скомпрометированы громким коррупционным скандалом, поэтому решением президента эти комиссии были ликвидированы с 1 января 2025 года. Вместо МСЭК работают экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица при кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения.

Заметим, в июле этого года генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что те прокуроры, которые незаконно получили инвалидность, будут уволены и будут отвечать перед законом.