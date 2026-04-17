Чиновники нажились на могильных крестах для погибших военных
На поставке китайских надгробий на могилах украинских защитников участники сделки заработали почти 3 млн гривен.
Правоохранители разоблачили схему растраты бюджетных средств, выделенных на строительство мемориала «Аллея Памяти Защитников Украины» в городе Ирпене Киевской области.
Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.
О подозрении сообщено трем лицам: представителю предприятия, уполномоченному лицу по публичным закупкам и бывшему заместителю Ирпенского городского головы.
По данным следствия, должностные лица Ирпенского городского совета в сговоре с представителями частного предприятия организовали закупку с заранее определенным победителем.
«Условия тендера были сформированы с нарушением Закона Украины „О публичных закупках“, что фактически устранило конкуренцию», — сообщили в прокуратуре.
В результате сделки единственным участником и победителем тендера стало общество с ограниченной ответственностью, которое поставило для мемориала 75 надгробных памятников.
Следствием установлено, что эти изделия импортировались из Китая примерно по 12 тысяч гривен за единицу, тогда как в местный бюджет их поставили по цене почти 80 тысяч гривен за каждый памятник.
Таким образом за поставку памятников было уплачено около 6 млн грн, из которых более 2,8 млн грн составляет вероятная переплата.
Действия фигурантов дела расследуются по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата бюджетных средств в особо крупных размерах).
Напомним, во время восстановления девятиэтажного дома в Умани, который подвергся ракетному удару РФ в апреле 2023 года, было присвоено 1,4 млн гривен бюджетных средств.