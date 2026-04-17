Чиновники нажились на могильных крестах для погибших военных

Аллея памяти погибших воинов в Ирпене / © Прокуратура Киевской области

Правоохранители разоблачили схему растраты бюджетных средств, выделенных на строительство мемориала «Аллея Памяти Защитников Украины» в городе Ирпене Киевской области.

Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

О подозрении сообщено трем лицам: представителю предприятия, уполномоченному лицу по публичным закупкам и бывшему заместителю Ирпенского городского головы.

По данным следствия, должностные лица Ирпенского городского совета в сговоре с представителями частного предприятия организовали закупку с заранее определенным победителем.

«Условия тендера были сформированы с нарушением Закона Украины „О публичных закупках“, что фактически устранило конкуренцию», — сообщили в прокуратуре.

В результате сделки единственным участником и победителем тендера стало общество с ограниченной ответственностью, которое поставило для мемориала 75 надгробных памятников.

Следствием установлено, что эти изделия импортировались из Китая примерно по 12 тысяч гривен за единицу, тогда как в местный бюджет их поставили по цене почти 80 тысяч гривен за каждый памятник.

Таким образом за поставку памятников было уплачено около 6 млн грн, из которых более 2,8 млн грн составляет вероятная переплата.

Действия фигурантов дела расследуются по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата бюджетных средств в особо крупных размерах).

