Чиновники оборонного предприятия поставляли украинские запчасти к боевым истребителям РФ

Схему организовали должностные лица отечественного госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур.

СБУ разоблачила масштабную схему теневого производства, хищения и переправки до РФ запчастей к боевым истребителям страны-агрессора. Продукцию похищали в процессе производства на одном из оборонных госпредприятий в Харьковской области.

Об этом сообщает СБУ.

Установили, что схему организовали должностные лица отечественного госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Они по заказу РФ поставляли им запчасти для авиадвигателей российских боевых самолетов. Среди них — истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-35.

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Для незаконной переправки запчастей через таможенную границу злоумышленники вносили неправдивые сведения в товарно-сопроводительну документацию. Во время обысков на производстве и по адресам проживания злоумышленников СБУ обнаружила:

большое количество авиационных запчастей, подготовленных к нелегальной переправки за границу

черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

"Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам преступной схемы о подозрении в совершении правонарушений по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе СБУ ликвидировала международный транзитный канал нелегальной переправки оптовых партий табачных изделий в Евросоюз.

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