Чиновники "Укргазвыдобування" провернули схему с добычей газа более чем на 200 млн грн – подробности

НАБУ и САП 11 марта 2024 года разоблачили схему злоупотреблений на 211 млн грн при заключении и выполнении договора по повышению добычи природного газа между АО "Укргазвыдобування" и частной иностранной компанией.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в 2019-2020 гг. АО "Укргазвыдобування" провело конкурс и заключило с компанией-победителем договор о предоставлении услуг по повышению добычи природного газа на месторождениях общества.

По его условиям компания должна была осуществлять базовую и повышенную добычу газа. При этом стоимость базовой добычи в 1 куб. м газа должна быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем – фиксированным.

Однако должностные лица "Укргазвыдобування" путем внесения изменений в конкурсную документацию снизили норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м в течение 15 лет потенциального действия договора.

Кроме того, в договор добавили условие, согласно которому расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен был опираться на объемы такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица АО "Укргазвыдобування" запретили повышать работникам компании.

"Указанные противоправные действия привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за которую АО "Укргазвыдобування" должно рассчитываться по значительно более высокому тарифу. Таким образом, за период с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 года АО "Укргазвыдобування" причинен ущерб на сумму 211 млн грн", — рассказали в НАБУ.

За "успешную" реализацию проекта должностное лицо АО "Укргазвыдобування" получило премию в двойном размере месячной заработной платы. В дальнейшем, покинув территорию Украины после начала полномасштабного вторжения России, он трудоустроился руководителем по развитию бизнеса в компанию, которая победила в конкурсе.

Пока ему и одному из действующих должностных лиц общества сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Напомним, экс-главе правления "Укрзализныци" Кравцову вручили подозрение по делу о хищении 11,4 млн грн.

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