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Чиновники "Укрзализныци" обогатились на 12 миллионов по схеме закупки угля для отопления вагонов

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Чиновники "Укрзализныци" обогатились на 12 миллионов по схеме закупки угля для отопления вагонов

Коррупционный скандал с хищением на "УЗ"/Фото: Telegram-канал "Укразализныци"

Организатору хищения объявили подозрение.

Очередной коррупционный скандал в Украине – теперь в акционерном обществе "Украинская железная дорога". Там разоблачили схему хищения средств, в рамках которой должностные лица "Укрзализныци" нанесли компании ущерб на 11,8 миллиона гривен. Они закупили угли для отопления пассажирских вагонов по завышенной цене.

Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Контроллеру частной компании, организовавшего эту коррупционную схему, объявили подозрение.

Другим трем ее участникам: заместителю руководителя филиала АО "Укрзализныця", руководителю отдела материально-технического обеспечения и руководителю частной компании о подозрениях сообщили еще в октябре 2021 года.

"Следствие установило, что в 2018 году один из филиалов "Укрзализныци" провел публичные торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. Руководитель филиала, который был главой тендерного комитета, совместно с руководителем отдела-инициатора закупки действовали в пользу "избранного" поставщика и не допустили" к аукциону другие компании", – говорится в сообщении.

Эта компания стала победителем торгов и поставила уголь по завышенным ценам: рыночная цена одной тонны угля к тому времени составила 3770 гривен, установила товароведческая экспертиза. "Укрзализныця" заключила договоры по цене 4563 гривен за тонну.

"Внутренней служебной проверкой АО "Укрзализныця" факты злоупотреблений и завышение стоимости продукции также были подтверждены, что значительно способствовало досудебному расследованию", – говорят в НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Киеве обнаружен многомиллионный ущерб во время реконструкции Почтовой площади. В рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов.

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Дата публикации
Просмотры
610
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