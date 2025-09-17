Чиновники ВЛК переводили военных с боевых частей в тыл: что известно / © dbr.gov.ua

Реклама

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили коррупционную схему, организованную председателем военно-врачебной комиссии (ВЛК) на Днепропетровщине и его коллегой из Харьковщины. Они за деньги подделывали медицинские выводы для военнослужащих.

Об этом сообщило Государственное бюро расследования.

По данным следствия, эти чиновники за взятки признавали бойцов «ограниченно пригодными к службе», что позволяло перевести их из боевых частей в тыловые — в ТЦК, военные учебные заведения или подразделения обеспечения. За свои «услуги» они брали от 3 до 15 тысяч долларов в зависимости от платежеспособности «клиента».

Реклама

Схема работала так: член ВЛК из Харькова находила клиентов и передавала их документы своему коллеге — председателю комиссии, который был откомандирован в Днепропетровскую область. Женщину задержали в Харькове при получении 3 тысяч долларов, а впоследствии и ее сообщника.

Чиновники ВЛК переводили военных с боевых частей в тыл. / © dbr.gov.ua

В ходе обысков у них изъяли более 20 тысяч долларов, поддельную печать врача, медицинские документы и другие доказательства. В доме руководителя ВЛК также нашли вещества, похожие на наркотические.

Обеим чиновникам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до 10 лет тюрьмы. Продолжается расследование, чтобы установить причастность к схеме других лиц, в частности, работников территориальных центров комплектования.

Напомним, на днях в соцсетях получила огласку сообщение действующего военнослужащего, которое сообщило, что его знакомый вроде бы столкнулся с бешеной коррупцией со стороны ТЦК.

Реклама

В Сухопутных войсках прокомментировали информацию о якобы коррупции и вымогательстве денег из военнообязанных на одном из сборных пунктов Киева. Командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский рассказал, что в Киеве просто уйти домой с ТЦК для военнообязанного стоит $30 000, направление на конкретную воинскую часть, где хочешь служить ты, а не куда тебя отправляют из ТЦК — якобы $8.