Чиновники ВСУ организовали коррупционную схему в ТЦК Киева и Волыни: как она действовала

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум должностным лицам командования одного из родов войск ВСУ. Они организовали незаконную схему обновления военно-учетных данных в одном из ТЦК и СП Киева и в одном из военкоматов Волынской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным бюро, в январе 2025 года подполковник сообщил одному из военнообязанных, у которого есть знакомые в киевском ТЦК. При "содействии" этих знакомых и за 4000 дол. он мог бы обновить военно-учетные данные и внести необходимую информацию в реестр "Обериг". Чиновник получил названную сумму после того, как военнообязанный прошел всю процедуру обновления данных.

Кроме этого, подполковник во время встреч с другими военнообязанными рассказывал, что у него есть другой налаженный механизм по обновлению данных через один из ТЦК Волынской области и может за деньги помочь.

Чиновник объяснял, что его руководитель – полковник командования, бывший областной военный комиссар Волыни, у кого есть соответствующие связи. "Клиентам" даже не нужно было ехать в этот регион. Подполковник уверял, что сам заполнит необходимые заявления, оформит фиктивный договор аренды о проживании "клиентов" на территории Волыни, пройдет за них ВВК. Однако стоимость таких услуг уде составила 9000 дол.

В феврале 2025 года полковник из командования одного из родов войск ВСУ связался с и.о. начальника одного из ТЦК Волыни и попросил помочь его подчиненному за денежное вознаграждение.

Схемой воспользовались три военнообязанных, которые передали деньги двумя частями 9000 и 13 000 дол. Правоохранители задержали фигурантов при получении третьей части взятки.

Задержанным сообщено о подозрении в соучастии в уголовном правонарушении и в получении взятки. За это фигурантам грозит наказание в виде до 10 лет тюрьмы.

Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы сообщить о подозрении другим чиновникам из ТЦК Киева и Волыни, которые действовали в сговоре с задержанными.

К слову, ранее в Николаеве работники ГБР заблокировали незаконный механизм выдачи фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации.