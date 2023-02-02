Чиновников Одесской ОВА разоблачили на растрате бюджетных средств на закупках продуктов для ВСУ

Руководство и должностные лица Одесской областной военной администрации, а также директора предприятия разоблачили на растрате более 7 млн грн из государственного бюджета при закупке продуктов для ВСУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица в сговоре с директором завысили рыночную стоимость продуктов при заключении трехсторонних соглашений о приобретении продовольственных товаров для Вооруженных Сил Украины. Среди подозреваемых:

бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации,

начальник одного из департаментов и начальник отдела ОВА,

а также директор ООО.

В генпрокуратуре отмечают, что все участники схемы сообщены о подозрении в растрате денежных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Скандал в Минобороны с закупками продуктов для ВСУ

Напомним, 1 февраля ДБР сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, подозреваемому в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ и лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для ВСУ.

На следующий день стало известно, что Печерский районный суд города Киева назначил Шаповалову меру пресечения. На время следствия он будет находиться под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в размере 402 600 000 гривен.

Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен с должности 24 января.

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