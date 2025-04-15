Чиновница Минобороны пожаловалась, что ее без предупреждения перевели в войско

Заместитель руководителя Центра информационных ресурсов Минобороны Шарлотта Хмельницкая / © из соцсетей

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Замглавы Центра информационных ресурсов Минобороны Шарлотта Хмельницкая заявила, что ее перевели из ведомства в армию.

Об этом говорится в сообщении Хмельницкой на Facebook , где она указала, что теперь будет служить офицером резерва роты резерва.

Хмельницкая показала hromadske этот приказ от 12 апреля с подписью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, к тому же в Минобороны пришел приказ, чтобы 30% перевели в войска.

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"Очевидно, что была неугодна для кого-то", - сказала нам бывшая должностница Минобороны. Как утверждает Хмельницкая, Тимошенко «с командой» руководит всеми кадровыми вопросами сферы коммуникаций МОУ.

В то же время майорка подчеркнула, что готова возвращаться в армию, ведь служить в Силах обороны – это честь. Просто эта ситуация подсвечивает несовершенство системы. «Меня из войск забрали в Минобороны для проведения реформы военных медиа и коммуникаций. Наши видения с нынешним советником по коммуникациям явно расходятся», — сказала Хмельницкая.

В Минобороны заявление военнослужащей пока не комментировали.

Напомним, в приложении "Армия+" работает функция подачи рапорта на смену места службы . Процесс очень удобен и занимает всего около 15 минут.