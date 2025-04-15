ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
14k
Время на прочтение
1 мин

Чиновница Минобороны пожаловалась, что ее без предупреждения перевели в войско

Военнослужащая утверждает, что ее перевод произошел «без предупреждения».

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Шарлотта Хмельницкая

Заместитель руководителя Центра информационных ресурсов Минобороны Шарлотта Хмельницкая / © из соцсетей

Замглавы Центра информационных ресурсов Минобороны Шарлотта Хмельницкая заявила, что ее перевели из ведомства в армию.

Об этом говорится в сообщении Хмельницкой на Facebook , где она указала, что теперь будет служить офицером резерва роты резерва.

Хмельницкая показала hromadske этот приказ от 12 апреля с подписью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, к тому же в Минобороны пришел приказ, чтобы 30% перевели в войска.

"Очевидно, что была неугодна для кого-то", - сказала нам бывшая должностница Минобороны. Как утверждает Хмельницкая, Тимошенко «с командой» руководит всеми кадровыми вопросами сферы коммуникаций МОУ.

В то же время майорка подчеркнула, что готова возвращаться в армию, ведь служить в Силах обороны – это честь. Просто эта ситуация подсвечивает несовершенство системы. «Меня из войск забрали в Минобороны для проведения реформы военных медиа и коммуникаций. Наши видения с нынешним советником по коммуникациям явно расходятся», — сказала Хмельницкая.

В Минобороны заявление военнослужащей пока не комментировали.

Напомним, в приложении "Армия+" работает функция подачи рапорта на смену места службы . Процесс очень удобен и занимает всего около 15 минут.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
14k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie