Численность населения Украины уменьшается: умерло больше, чем в прошлом году

По данным Госстата, украинский осталось чуть более, чем 41 миллион.

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о численности наличного населения в Украине, по оценке на 1 августа 2021 года.

Соответствующая информация появилась во вторник, 11 октября, на официальном веб-сайте ведомства.

По данным Госстата, общее сокращение численности населения в январе-июле этого года составило 226 тысяч человек.

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"При этом естественное сокращение составило 237,6 тыс. человек (на 72,0 тыс. человек больше, чем за соответствующий период предыдущего года), миграционный прирост — 11,6 тыс. человек (на 4,5 тыс. человек больше)", — говорится в сообщении.

В течение первых семи месяцев 2021 года в Украине родилось 158,3 тысячи человек, умерло — 395 900 человек. По состоянию на 1 августа этого года численность населения в Украине составила 41 362 400 человек.

Напомним, во втором квартале 2021 года уровень безработицы в Украине сократился на 1,2% по сравнению с первым кварталом. Однако людей, которые не имеют работы, все еще более полутора миллиона.

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