Численные переломы и ушибы: на Хмельнитчине мужчина металлическим прутом избил ребенка (фото)

На Хмельнитчине правоохранители задержали мужчину, который металлическим прутом избил своего 12-летнего пасынка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из сел Каменетчины. Там во время очередного конфликта с сыном своей сожительницы 41-летний мужчина взял металлический прут и избил им мальчика.

“Потерпевший смог вырваться и выбежать из дома на улицу. В это время рядом проезжал экипаж патрульной полиции, к которым мальчик обратился за помощью. Полицейские сразу же вызвали медиков, после чего ребенок был доставлен в больницу. При осмотре врачи обнаружили у мальчика многочисленные переломы и ушибы разных частей тела. Степень тяжести причиненных травм медики оценили как тяжелые. Пока ребенок находится в больнице”, – рассказали в полиции.

В то же время подозреваемый был задержан. При процессуальном руководстве прокуратуры следователи объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Коломые девушка выпала из окна девятого этажа и погибла.

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