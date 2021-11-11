Число больных коронавирусом украинцев постоянно растет: в каких регионах больше всего инфицированных

С начала пандемии в Украине инфицировалось более 3 млн человек, почти 75 тысяч стали жертвами недуга.

В Украине ежесуточно продолжает постоянно расти количество больных коронавирусом людей. Так, за последние 24 часа было зафиксировано 24 747 новых случаев COVID-19, что почти на 1,5 тысячи больше, чем в предыдущие сутки.

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Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2 002), Днепропетровской (1 999), Харьковской (1 550), Одесской (1 469) и Ивано-Франковской (1 454) ) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2002 случая;

Винницкая область – 712 случаев;

Волынская область – 694 случая;

Днепропетровская область – 1999 случаев;

Донецкая область – 1179 случаев;

Житомирская область – 956 случаев;

Закарпатская область – 466 случаев;

Запорожская область – 1146 случаев;

Ивано-Франковская область – 1454 случая;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 192 случая;

Луганская область – 394 случая;

Львовская область – 1253 случая;

Николаевская область – 903 случая;

Одесская область – 1469 случаев;

Полтавская область – 1327 случаев;

Ровенская область – 985 случаев;

Сумская область – 1174 случая;

Тернопольская область – 603 случая;

Харьковская область – 1550 случаев;

Херсонская область – 548 случаев;

Хмельницкая область – 1089 случаев;

Черкасская область – 597 случаев;

Черновицкая область – 430 случаев;

Черниговская область – 680 случаев.

Напомним, что 9 ноября 2021 года в Украине был зафиксирован рекорд смертей - 833 летальных исхода, перед этим самое большое количество умерших фиксировали 26 октября — 734 летальных исхода за сутки. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек. Рекорд инфицированных украинцев зафиксировали 4 ноября 2021 года — 27 377.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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