Число больных коронавирусом украинцев постоянно растет: в каких регионах больше всего инфицированных

С начала пандемии в Украине инфицировалось более 3 млн человек, почти 75 тысяч стали жертвами недуга.
В Украине ежесуточно продолжает постоянно расти количество больных коронавирусом людей. Так, за последние 24 часа было зафиксировано 24 747 новых случаев COVID-19, что почти на 1,5 тысячи больше, чем в предыдущие сутки.
Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2 002), Днепропетровской (1 999), Харьковской (1 550), Одесской (1 469) и Ивано-Франковской (1 454) ) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 2002 случая;
- Винницкая область – 712 случаев;
- Волынская область – 694 случая;
- Днепропетровская область – 1999 случаев;
- Донецкая область – 1179 случаев;
- Житомирская область – 956 случаев;
- Закарпатская область – 466 случаев;
- Запорожская область – 1146 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1454 случая;
- Киевская область – 945 случаев;
- Кировоградская область – 192 случая;
- Луганская область – 394 случая;
- Львовская область – 1253 случая;
- Николаевская область – 903 случая;
- Одесская область – 1469 случаев;
- Полтавская область – 1327 случаев;
- Ровенская область – 985 случаев;
- Сумская область – 1174 случая;
- Тернопольская область – 603 случая;
- Харьковская область – 1550 случаев;
- Херсонская область – 548 случаев;
- Хмельницкая область – 1089 случаев;
- Черкасская область – 597 случаев;
- Черновицкая область – 430 случаев;
- Черниговская область – 680 случаев.
Напомним, что 9 ноября 2021 года в Украине был зафиксирован рекорд смертей - 833 летальных исхода, перед этим самое большое количество умерших фиксировали 26 октября — 734 летальных исхода за сутки. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек. Рекорд инфицированных украинцев зафиксировали 4 ноября 2021 года — 27 377.
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