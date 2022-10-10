Число погибших и раненых в результате обстрелов Украины увеличилось: новые цифры

В результате массовой российской атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что ракетные обстрелы россиян 10 октября стали вторыми по масштабам после атаки 24 февраля, когда РФ начала полномасштабное вторжение.

Об этом глава МВД сказал в эфире общенационального телемарафона.

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По его информации, россияне обстреляли 10 октября 12 регионов Украины. Погибших – 14 человек, еще 97 – травмированы.

"А вот энергетическая система Украины такой разрушительной атаки как 10 октября еще не подвергалась ранее", — добавил Монастырский.

Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными. В Днепропетровской области были обесточены четыре шахты, где находились 854 горняка. Под землей еще остаются 118 человек.

РФ нанесла массовый ракетный удар по Украине

10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины

Во время массовой атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушная оборона. Власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал карту российских ракетных ударов по территории Украины.

Российский политолог Валерий Соловей считает, что сегодняшняя атака РФ – "это только начало".