Число погибших от ракетного удара по Харькову возросло — ГСЧС

Под завалами промышленного предприятия могут находиться люди.
В результате вражеской атаки по предприятию в Харькове в среду, 20 марта, погибли по меньшей мере 4 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По информации спасателей, по состоянию на 16.50 было известно также о 7 пострадавших от террористического удара российской армии.
Под завалами промышленного предприятия, вероятно, еще находятся люди.
Спасательная операция продолжается.
"В связи с большим количеством легковоспламеняющихся материалов в здании и межэтажным разрушением площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв.м", — сообщили в ГСЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по Харькову пострадали по меньшей мере пять человек, кроме того, было известно о трех погибших.
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