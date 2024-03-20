Число погибших от ракетного удара по Харькову возросло — ГСЧС

Под завалами промышленного предприятия могут находиться люди.

В результате вражеской атаки по предприятию в Харькове в среду, 20 марта, погибли по меньшей мере 4 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По информации спасателей, по состоянию на 16.50 было известно также о 7 пострадавших от террористического удара российской армии.

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Под завалами промышленного предприятия, вероятно, еще находятся люди.

Спасательная операция продолжается.

"В связи с большим количеством легковоспламеняющихся материалов в здании и межэтажным разрушением площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв.м", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по Харькову пострадали по меньшей мере пять человек, кроме того, было известно о трех погибших.

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