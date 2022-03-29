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Число погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 12 человек

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Число погибших от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА возросло до 12 человек

Associated Press

33 человека получили ранения.

Во вторник, 29 марта, российские оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА. Число погибших под завалами выросло до 12 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, из-под завалов разрушенной Николаевской ОГА уже извлечены тела 12 погибших. 33 человека получили ранения,

В ГСЧС сообщали, что обстрел в Николаеве произошел около 08:45. Оккупанты попали в девятиэтажное административное здание. Произошло разрушение центральной секции здания от девятого до первого этажа.

"Подразделениями ГСЧС спасены и освобождены из-под завалов 18 человек, переданных бригадам скорой медицинской помощи. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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