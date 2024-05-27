Число погибших в "Эпицентре" в Харькове растет: уточнение о жертвах от МВД

В настоящее время на месте разрушенного РФ строительного гипермаркета "Эпицентра" в Харькове продолжаются аварийно-розыскные работы. По уточненным данным, известно о 15 погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Количество погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету возросло до 15 человек", — уточнили в ведомстве.

Среди погибших есть 12-летняя девочка и ее мать. Кроме того, из-за российских обстрелов города 44 человека пострадали.

В МВД информируют, что спасатели разобрали около 30% завалов. Впрочем, им приходится останавливать работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь оккупанты не впервые применяют тактику двойных ударов, отметили в министерстве.

Напомним, 25 мая армия России ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове и центральной части города. В больнице находится 21 человек. Состояние двух травмированных тяжелое. Они находятся в реанимации.

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