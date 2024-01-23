Число погибших в результате ракетного удара по Харькову снова возросло

В Харькове растет количество погибших в результате ракетного удара 23 января. По состоянию на 17:30 известно уже о семи жертвах российской атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной высотки тело погибшей женщины. Поисковые работы продолжаются.

"В целом в результате утренних обстрелов города уже погибли семь человек", — подчеркнули в ГСЧС.

Известно о 57 мирных жителях, получивших ранения во время ракетного удара. Среди травмированных также восемь детей.

Напомним, ночью против 23 января оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне избивали по району жилищной и гражданской застройки.

Впрочем, уже утром в Харькове снова раздались взрывы. Оккупанты РФ атаковали гражданскую инфраструктуру: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.

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