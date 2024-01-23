Число погибших в результате ракетного удара по Харькову снова возросло

Поиски продолжаются.
В Харькове растет количество погибших в результате ракетного удара 23 января. По состоянию на 17:30 известно уже о семи жертвах российской атаки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной высотки тело погибшей женщины. Поисковые работы продолжаются.
"В целом в результате утренних обстрелов города уже погибли семь человек", — подчеркнули в ГСЧС.
Известно о 57 мирных жителях, получивших ранения во время ракетного удара. Среди травмированных также восемь детей.
Напомним, ночью против 23 января оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне избивали по району жилищной и гражданской застройки.
Впрочем, уже утром в Харькове снова раздались взрывы. Оккупанты РФ атаковали гражданскую инфраструктуру: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.