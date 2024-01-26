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Число погибших в результате ракетного удара по Харькову снова возросло

Число погибших в результате ракетного удара по Харькову снова возросло

Последствия ракетного удара по Харькову 23 января. / Фото: ГСЧС

Известно об 11 жертвах атаки РФ.

В Харькове возросло число погибших в результате российского ракетного удара утром 23 января. По состоянию на утро 26 января известно об 11 жертвах атаки РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

"Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице скончалась 61-летняя женщина", – говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро в результате ракетного удара по Харькову 23 января погибли 11 человек.

Напомним, 23 января российская армия трижды атаковала город Харьков ракетами : ночью, утром и поздно вечером. Оккупанты ударили по жилому сектору города и гражданской инфраструктуре.

Во время утреннего ракетного удара ракета попала прямо в подъезд многоэтажки. В частности, под завалами многоэтажки нашли тело девочки. Также погибла ее мать.

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