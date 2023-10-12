Число погибших в селе Гроза снова выросло: сколько людей удалось идентифицировать

Криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе в Харьковской области.

В селе Гроза Харьковской области снова возросло число погибших от ракетного удара российских оккупантов 5 октября.

Об этом 12 октября сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"59 человек убили россияне прямым попаданием Искандера в селе Гроза. Все жертвы – местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", — написал он.

В настоящее время известно, что 19 человек были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий. По словам Клименко, криминалисты полиции 6 суток круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов.

"Одного из погибших – 60-летнего мужчину – криминалисты установили по 20-ти частям тела. Еще двоих человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей", — рассказал министр.

Он отметил, что следователи и криминалисты полиции Харьковщины провели колоссальную и беспрецедентную работу, в частности, благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям.

"Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло около года", — добавил Клименко.

Ракетный удар по селе Гроза в Харьковской области

Российские оккупанты 5 октября нанесли удар по селу Гроза Купянского района — это было самое массовое убийство мирных жителей на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки за военным, родом из этого села.

СБУ установила, что навели российский "Искандер" на село двое местных жителей - братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Во время оккупации они перешли на сторону РФ, а после освобождения населенного пункта сбежали в страну-агрессор.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Массовое убийство в Грозе: КТО НАВЕЛ российскую ракету, которая убила ПОЛ СЕЛА?!

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