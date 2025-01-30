Число погибших в Сумах выросло: под завалами дома нашли тело женщины

Число погибших в результате российского удара по многоэтажке в городе Сумы еще больше возросло. Под завалами дома обнаружили тело 37-летней женщины.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В сообщении добавили, что от удара вражеского ударного беспилотника по жилому дому 12 человек получили ранения, в том числе 8-летняя девочка.

Женщина, которую достали из-под завалов, была матерью этой раненой девочки.

В настоящее время количество погибших в результате российского удара БпЛА возросло до 8 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского удара по многоэтажке в Сумах тяжелые ранения получил 17-летний Денис Журба, находящийся в больнице в критическом состоянии.

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