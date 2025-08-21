- Дата публикации
Число пострадавших из-за атаки РФ на Мукачево возросло: что известно об их состоянии
Ночью 21 августа российские войска массированно атаковали Закарпатье. Из-за удара в очередной раз возросло количество раненых.
Число пострадавших из-за атаки РФ на Мукачево возросло. Уже известно о 19 пострадавших.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.
Детали о пострадавших
По данным ОВА, в КНП «Лікарня Святого Мартина» в Мукачево бригадами экстренной медицинской помощи доставлены 10 человек. В оказании помощи было задействовано 16 бригад — 15 основных и одна дополнительная для психологической поддержки. Еще 9 человек обратились самостоятельно.
В настоящее время в стационаре находятся 6 пациентов:
пятеро — с травмами нижних конечностей и таза, один — с тупой травмой брюшной полости, один — с травмой и ушибом головного мозга;
один — с осколочными ранениями головы, повреждениями глаз и ушей.
"Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самой молодой из травмированных — 22 года, самому старшему — 63", — отметил Белецкий.
Амбулаторную помощь на месте получили еще четыре человека, у которых была острая реакция на стресс. С ними работал психолог.
Напомним, ночью 21 августа на Закарпатье раздались взрывы. Под атакой оказалось Мукачево.
Впоследствии стало известно, что российские войска ударили ракетами по предприятию.
Также сообщалось о пострадавших. Сначала речь шла о 12 людях, которым понадобилась помощь. Позже цифра выросла до 15.