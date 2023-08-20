Число пострадавших от ракетных обстрелов Чернигова возросло – Алексей Кулеба

Замруководителя Офиса президента также сообщил подробности об уровне разрушения города.

Число пострадавших в результате вражеского ракетного удара по Чернигову возросло до 156.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Telegram.

"Чернигов. Циничный обстрел центра. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших", – сообщил Кулеба.

Он добавил, что в результате атаки по Чернигову повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

"Работают комиссии, как можно скорее будут предоставлены компенсации", — добавил Кулеба.

Напомним, во время террористического ракетного удара по Чернигову 19 августа вражеская ракета Искандер-М взорвалась в воздухе, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Сила взрыва была направлена на окружающих! РФ не целили в драмтеатр Чернигова| ГПУ"

Также в Черниговской ОВ заявили, что в драмтеатре, куда ударила российская ракета, проходила не выставка дронов, а закрытая встреча представителей бизнеса и волонтеров.

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