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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Число пострадавших в Запорожье выросло до 20, есть погибшие: что известно о последствиях атаки РФ (фото, видео)

Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье возросло до 20. Враг попал по промышленным объектам и инфраструктуре города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

В результате российской атаки на Запорожье пострадали уже 20 человек. Пять человек погибли. Враг атаковал промышленные объекты и инфраструктуру города.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

По его данным, по состоянию на данный момент известно о 20 пострадавших . Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Российские войска во время атаки попали по промышленным объектам и инфраструктуре Запорожья . В результате ударов повреждены гаражный кооператив и нежилые здания.

Ранее Федоров сообщал, что в результате комбинированного удара по городу возникли пожары и были зафиксированы обесточивание.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики.

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