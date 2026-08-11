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Число пострадавших в Запорожье выросло до 20, есть погибшие: что известно о последствиях атаки РФ (фото, видео)
Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье возросло до 20. Враг попал по промышленным объектам и инфраструктуре города.
В результате российской атаки на Запорожье пострадали уже 20 человек. Пять человек погибли. Враг атаковал промышленные объекты и инфраструктуру города.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .
По его данным, по состоянию на данный момент известно о 20 пострадавших . Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Российские войска во время атаки попали по промышленным объектам и инфраструктуре Запорожья . В результате ударов повреждены гаражный кооператив и нежилые здания.
Ранее Федоров сообщал, что в результате комбинированного удара по городу возникли пожары и были зафиксированы обесточивание.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики.