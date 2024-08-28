Число поступающих на аспирантуру резко сократилось: в чем причина

Из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% (91 500) были мужчинами призывного возраста.

Приблизительно на четверть уменьшилось количество поступающих на аспирантуру этого года. Ожидается, что в конкурсе на бюджетные места примут участие до 25 000 человек, в то время как в начале июля их было около 100 тысяч.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки LIGA.net.

Сократить количество желающих продолжить обучение на аспирантуре удалось благодаря поднятию проходного балла для Единого вступительного экзамена (ЕВЭ).

В МОН отметили, что из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% (91 500) были мужчинами призывного возраста, уже имеющими степень магистра. До начала полномасштабного вторжения в 2022 году в аспирантуру ежегодно поступали около 7000 человек.

Сколько именно лиц призывного возраста среди 25 тысяч поступающих — неизвестно, поскольку в ведомстве еще не проводили такой анализ.

Напомним, ранее в МОН сообщили, что изменить правила вступления на третий уровень высшего образования побудил "чрезмерный ажиотаж к обучению в аспирантуре среди мужчин призывного возраста". В частности, обучение на аспирантуре превратилось "в коррупционный инструмент избегания мобилизации".

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