ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
270
Время на прочтение
1 мин

Число раненых в Запорожье выросло до пяти: среди пострадавших — ребенок

В результате вражеского обстрела Запорожья количество раненых возросло до пяти человек, среди них — 15-летний мальчик.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Запорожье

Атака на Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В Запорожье выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки. На сегодня известно о пяти раненых, среди которых — ребенок.

Информацию о количестве раненых и состоянии подтвердил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По предварительным данным, 15-летний мальчик получил ранения из-за обстрела российских войск. Травм также получила его 45-летняя мать.

Кроме того, ранения получили 76-летний и 57-летний мужчины, а также 60-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, что россияне нанесли удар по Запорожью : поврежден жилой дом, произошло возгорание.

Российские войска нанесли по меньшей мере три удара по одному из районов Запорожья.

Дата публикации
Количество просмотров
270
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie