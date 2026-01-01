Число раненых в Запорожье выросло до пяти: среди пострадавших — ребенок

Атака на Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В Запорожье выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки. На сегодня известно о пяти раненых, среди которых — ребенок.

Информацию о количестве раненых и состоянии подтвердил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По предварительным данным, 15-летний мальчик получил ранения из-за обстрела российских войск. Травм также получила его 45-летняя мать.

Кроме того, ранения получили 76-летний и 57-летний мужчины, а также 60-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, что россияне нанесли удар по Запорожью : поврежден жилой дом, произошло возгорание.

Российские войска нанесли по меньшей мере три удара по одному из районов Запорожья.