Число раненых в Запорожье выросло до пяти: среди пострадавших — ребенок
В результате вражеского обстрела Запорожья количество раненых возросло до пяти человек, среди них — 15-летний мальчик.
В Запорожье выросло количество пострадавших в результате вражеской атаки. На сегодня известно о пяти раненых, среди которых — ребенок.
Информацию о количестве раненых и состоянии подтвердил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По предварительным данным, 15-летний мальчик получил ранения из-за обстрела российских войск. Травм также получила его 45-летняя мать.
Кроме того, ранения получили 76-летний и 57-летний мужчины, а также 60-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки уточняются.
Напомним, что россияне нанесли удар по Запорожью : поврежден жилой дом, произошло возгорание.
Российские войска нанесли по меньшей мере три удара по одному из районов Запорожья.