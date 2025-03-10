Число штрафов из-за нарушения правил учета от ТЦК стремительно растет: цифра впечатляет

Впрочем, украинцы не спешат платить штрафы: среди открытых в прошлом году производств закрыли только каждое второе.

Количество просроченных и неуплаченных штрафов из-за нарушения правил военного учета от ТЦК в Украине стремительно растет.

С начала года уже открыто около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы — почти столько же, сколько за весь 2023 год. Об этом ТСН.ua сообщает Опендатабот.

Впрочем, украинцы не спешат платить штрафы: среди открытых в прошлом году производств закрыли только каждое второе. Наиболее активно штрафуют в этом году на Днепропетровщине. Каждый второй штраф выписан на людей 25-35 лет.

9 658 исполнительных производств из-за нарушения правил военного учета — то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК — было открыто с начала года. Это почти столько же, как за весь 2023 год – 10 541 производство.

Долги по штрафам ТЦК

Несмотря на то, что долгов за штрафы становится больше, украинцы не спешат их платить. Так, 23% производств, открытых в 2023 году, до сих пор не оплачены. Среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.

Наиболее активно штрафуют украинцев на Днепропетровщине (1,053 производств), в Киеве (1 003) и на Полтавщине (916).

Долги по штрафам ТЦК

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Почти половину от просроченных штрафов выписали украинцам в возрасте 25-35 лет. Еще 38% производств приходится на людей в возрасте 36-45 лет.

Напомним, в Опендатаботе можно проверить наличие штрафа ТЦК. Для этого необходимо ввести ФИО и дату рождения человека. По результатам проверки можно получить справку об отсутствии или наличии открытых в отношении человека исполнительных производств по штрафам.

Мужчинам от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение — такая норма была введена в прошлом году. К тому же сумма штрафа составляла 1700 грн. Штраф для граждан составляет от 17 000 до 25 500 грн, а для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 грн.

Долги по штрафам ТЦК

Если штраф не уплатить в срок, сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу. В то же время уплата штрафа не освобождает от выполнения возбужденного обязательства — то есть от необходимости соблюдать правила военного учета. Напомним, что в начале января 2025 года Верховная Рада в первом чтении добавила законопроект №12093, предлагающий предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Ранее ТСН.ua рассказывал о поиске уклонян в Киеве: скольких мужчин полиция доставила в ТЦК и как это происходит.

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