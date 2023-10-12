Число жертв ракетного удара по Грозе снова возросло: сколько погибших

По состоянию на утро 12 октября возросло количество жертв ракетного удара РФ по кафе в селе Грозе Купянского района Харьковской области. Уже известно о 56 погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Количество погибших в результате удара по селу Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что накануне спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко отмечал, что количество погибших может еще увеличиться. Ведь криминалисты и судебно-медицинские эксперты осуществляют очень кропотливую работу по идентификации погибших.

Как сообщалось, 5 октября нанесли удар по селу Гроза Купянского района — это было самое массовое убийство мирных жителей на Харьковщине. Россияне обстреляли здание местного кафе-магазина, где происходили поминки за военным, родом из этого села.

СБУ установила, что навели российский "Искандер" в деревню двое местных жителей братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Во время оккупации перешли на сторону РФ, а после освобождения населенного пункта скрылись в стране-агрессоре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Массовое убийство в Грозе: КТО НАВЕЛ российскую ракету, которая убила ПОЛ СЕЛА?!

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