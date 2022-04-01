Число жертв ракетного удара по ОГА в Николаеве возросло до 30

Число жертв ракетного удара по ОГА в Николаеве возросло до 30

Отмечается, что 29 тел спасатели извлекли из-под завалов и еще один человек умер в больнице.

Число погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА по состоянию на 18:30 1 апреля увеличилось до 30.

Об этом сообщает Общественное.

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Отмечается, что 29 тел чрезвычайники извлекли из-под завалов и еще один человек умер в больнице.

Напомним, во вторник, 29 марта, российские оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА. В ГСЧС тогда сообщили, что обстрел в Николаеве произошел около 08:45. Оккупанты попали в девятиэтажное административное здание. Произошло разрушение центральной секции здания с девятого до первого этажа.

Как сообщалось, при обстреле Николаевской ОГА погиб украинский переговорщик. Он договаривался с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.

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