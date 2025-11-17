ТСН в социальных сетях

Украина
22
1 мин

Число жертв трагедии на Ингулецкой шахте возросло: детали

Два горняка оказались в ловушке в результате утечки пульпы на Ингулецкой шахте.

Катерина Сердюк
Шахта

Шахта / © Associated Press

В результате трагедии на Ингулецкой шахте обнаружено тело одного из двух горняков. Его поднимают на поверхность.

Об этом написал руководитель Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - отметил он.

Соответствующие службы круглосуточно работают на месте, прилагая максимум усилий.

«Аварийно-розыскные работы продолжаются», — отметил Райкович.

Как мы писали, на шахте «Ингульская» ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВосходГОК) 11 ноября произошла чрезвычайная ситуация. Так, в подземной выработке отработанного блока прорвало гидрозакладочную смесь, в результате чего было затоплено два горизонта шахты.

В шахте находились четверо работников. Двум из них удалось самостоятельно выбраться. По состоянию на 12 ноября судьба еще двоих оставалась неизвестной.

