Число жертв удара по многоэтажке в Днепре снова возросло: ГСЧС закончила спасательные работы

В результате удара по многоэтажке в Днепре погибли 3 человека

В Днепре завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты в многоэтажное здание. В результате ночной российской атаки на город погибли 3 человека, 12 человек пострадали, среди них — двое детей. Вражеский удар разрушил квартиры с 4-го по 6-й этажи.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате циничной ночной атаки российских войск по городу Днепр жилой дом претерпел значительные разрушения. Спасатели, работавшие на месте происшествия, достали из-под завалов тело третьего погибшего — мужчину.

В общем, последствия вражеского удара трагичны:

Погибли 3 человека.

Пострадали 12 человек, среди них – 2 ребенка.

Вражеский удар привел к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи .

К работам на месте прилета привлекались значительные силы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте работало более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС.

Напомним, городской голова Борис Филатов сообщил, что, вероятно, после атаки придется демонтировать два подъезда в поврежденной многоэтажке.

Ранее сообщалось, что в результате ночного удара по Днепру погибла женщина. Пострадали 11 человек, из них шестеро госпитализированы, в частности, 13-летняя девочка. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.