Число жертв удара по многоэтажке в Харькове еще больше возросло: фото

В Харькове еще больше возросло число погибших в результате удара ракетой С-300 по жилой многоэтажке, нанесенной российскими террористами в ночь на 31 мая.

В субботу, 1 июня, в Офисе генпрокурора сообщили, что на месте террористического удара обнаружено уже 9 жертв, из которых 7 — идентифицированы.

Ранее начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщал о восьми погибших, обнаруженных под завалами.

“Сегодня с утра достали из-под завалов еще одно тело человека. Идентифицировать сможем только после анализа ДНК. Это уже восьмая жертва ночного российского удара по Новобаварскому району. Все погибшие и раненые обычные гражданские харьковчане", — написал он.

Число жертв российского удара по многоэтажке в Харькове возросло до восьми / Фото: Facebook Сергей Болвинов

Сергей Болвинов напомнил, что ночью спасатели обнаружили тело 86-летней женщины, которую опознала ее дочь Валентина, они жили вместе на четвертом этаже.

“Дочка в момент удара чудом спаслась – вышла на кухню попить воды и выжила. Когда ракета ударила в подъезд, она упала на пол и смогла выползти", – рассказал он.

Также полицейский чиновник сообщил о подтверждении личности еще одной жертвы, найденной вчера.

“Из-за многочисленных повреждений родственники не смогли узнать ее на месте – тело при взрыве вынесло на улицу. Образцы ДНК женщины совпали с образцами ее дочери”, – проинформировал Сергей Болвинов.

Напомним, по состоянию на утро 1 июня было известно о семи жертвах российского террористического удара по многоэтажке в Новобаварском районе Харькова.

Читайте также: