Число жертв в результате взрыва на шахте в Донецкой области возросло

Число жертв в результате взрыва на шахте в Донецкой области возросло

В больницах умерли уже шесть человек.

В результате взрыва на шахте, который произошел 31 июля, на шахте "Покровское" пострадали десять работников горного предприятия. Их доставили в больницы Покровска и Краматорска.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"К сожалению, в течение недели от ожогов и травм шестеро из них умерли. Без кормильца остались четверо несовершеннолетних детей", — написала Денисова.

Напомним:

31 июля в поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв на шахте — 10 горняков попали в больницу.

— 10 горняков попали в больницу. По факту взрыва начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия).

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