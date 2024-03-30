Число жертв взрыва в Белой Церкви увеличилось: обнаружены фрагменты тела

В результате взрыва, прогремевшего в субботу, 30 марта, в многоквартирном доме в городе Белая Церковь на Киевщине погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На третьем этаже жилого дома спасатели обнаружили фрагменты тела.

"По состоянию на 19:45 количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета увеличилось до 2-х", — говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказали помощь 17 людям. Спасательные работы на месте взрыва продолжаются.

Напомним, что в результате взрыва неустановленного предмета было разрушено железобетонное перекрытие со 2-го по 5-й этаж многоквартирного дома. Балкон на 3-м этаже полностью разрушен, еще один балкон поврежден частично. Пожар, возникший после взрыва, охватил квартиры на 3-м и 4-м этажах. Ранее было известно об одном погибшем человеке, о личности которого не сообщают.

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