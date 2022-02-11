"Чистая пропаганда": США заявили, что это Россия игнорирует Минские соглашения, а не Украина

"Чистая пропаганда": США заявили, что это Россия игнорирует Минские соглашения, а не Украина

США объяснили свое отношение к Минским соглашениям и призвали Москву выполнить взятые ранее обязательства.

Соединенные Штаты считают, что Россия не выполняет свои обязательства в Минских соглашениях.

Об этом идет речь в заявлении посольства США в Украине.

В Штатах подчеркнули, что Украина неоднократно пыталась выполнить свои обязательства по всем трем Минским договоренностям, в частности:

принимая ежегодно закон об особом статусе,

оставляя открытыми пункты пропуска,

через Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу (ТКГ).

В то время как Россия:

прекратила действие пограничной мониторинговой миссии ОБСЕ,

ограничивает свободу передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ,

удерживает силы на оккупированном Донбассе,

продолжает вооружать боевиков, нарушая режим прекращения огня.

В посольстве подчеркнули, что Москва сама спровоцировала конфликт и подписала Минские соглашения, но отказывается признать, что является стороной конфликта.

"Она также требует, чтобы Украина вела прямой диалог с посредниками (боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" — Ред.) вместо России, хотя такой диалог не является требованием договоренностей ", — говорится в сообщении.

Обвинение РФ в адрес Украины в том, что она не выполняет Минские договоренности, в посольстве назвали "чистой пропагандой".

"Если Россия верит в Минск, как она говорит, она должна выполнить свои обязательства и разблокировать работу Нормандского формата и ТКГ", — призывают США.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что РФ неправильно трактует Минские соглашения и затрудняет достижение компромисса по Донбассу.

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