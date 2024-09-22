"Чистка в ГУР": действительно ли власти планируют уволить Буданова — Фесенко объяснил

Фесенко заметил, что, по информации некоторых источников, Буданов всегда был среди любимцев Владимира Зеленского.

Известный политолог Владимир Фесенко прокомментировал слухи, которые ходят в украинском сегменте соцсетей, что руководителя ГУР могут уволить с должности.

Об этом Фесенко сказал в интервью Radio NV.

В частности, политолог ответил, действительно ли Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова.

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"Думаю, что стоило бы объяснить. Вроде бы речь идет не о первых лицах, а о заместителях. Но мы помним, были у нас уже такие ситуации, когда увольнения даже не первых лиц, но вызвали неоднозначную реакцию, особенно в военных кругах", – сказал он.

Фесенко напомнил, что ГУР – достаточно закрытая структура, но очень важная для нашего сопротивления российской агрессии. По его словам, ГУР заметна для украинцев, в том числе и благодаря публичности самого Буданова и целого ряда громких, эффектных спецопераций ГУР.

"С юридической точки зрения, поскольку это часть структуры Минобороны, министр обороны должен это сделать. Но почему это произошло? Я тоже не знаю. Поэтому вопросы есть. Слухи ходят разные", – говорит политолог.

Фесенко отметил, что недавно на вопрос журналиста The Economist об оценке действий ВСУ в Курщине, Буданов уклонился от ответа.

"Я слышал слухи, что будто Буданов не был в числе сторонников этой операции. Возможно, это привело к определенному напряжению между Будановым и руководством страны и армии. Хотя Буданов всегда был среди любимцев Владимира Зеленского. Но это тоже слухи. Кроме того, есть слухи, которые я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что в последнее время было несколько неудачных операций со стороны ГУР. И были заметны жертвы. Но это – слухи", – признался эксперт.

В то же время Фесенко отмечает, что сейчас сложно прогнозировать, насколько вероятна отставка Буданова.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов ответил, произошел ли уже перелом в войне с Россией.

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