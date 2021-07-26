"Чистка" в СБУ: Зеленский сделал кадровые перестановки в спецслужбе

"Чистка" в СБУ: Зеленский сделал кадровые перестановки в спецслужбе

Зеленский требует от СБУ конкретных результатов работы.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил ряд должностных лиц СБУ. Среди причин этого решения он назвал готовность к трансформации спецслужбы и того, что государство нуждается в интенсивной работе СБУ в борьбе с контрабандой.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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Так, Зеленский отметил, что СБУ должна быть готовой к системной трансформации в соответствии с реформой спецслужбы, которую должна принять Верховная Рада.

Президент также отметил, что его не устраивают темпы борьбы с контрабандой, из-за чего государство ежегодно теряет до 300 млрд гривен. Владимир Зеленский считает, что СБУ должна активно противодействовать контрабандистам.

"Конкретный результат должен быть ощутимый как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", — сказал президент.

Поэтому были приняты такие кадровые решения:

Руслана Баранецкого уволили с должности первого заместителя председателя СБУ и от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

уволили с должности первого заместителя председателя СБУ и от выполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Василия Малыша уволили с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

уволили с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Алексея Корнейчука уволили с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

уволили с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Виталия Монастырецкого — с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

— с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области. А вот Сергей Андрущенко был уволен с должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Напомним, СБУ задержала двух полковников по подозрению в госизмене.

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