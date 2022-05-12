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"Чистка" военного руководства в России и облегчение долгового бремени Украины: главные события ночи 12 мая

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"Чистка" военного руководства в России и облегчение долгового бремени Украины: главные события ночи 12 мая

Фото: ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных событий ночи 12 мая:

  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба. Читать дальше –>
  • В США был принят законопроект, который должен помочь Украине в условиях войны, которую развязала Россия, обслуживать и сокращать внешний долг. Читать дальше –>
  • Украинские защитники, держащие героическую оборону на мариупольском заводе "Азовсталь", обратились за помощью к американскому миллиардеру и изобретателю, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску. Читать дальше –>
  • В Одессе украинские военные во время проведения фортификационных работ обнаружили античные амфоры. Читать дальше –>
  • На улице Радунской в Деснянском районе Киева автомобиль Ford Focus, двигавшийся на большой скорости, врезался в бетонное сооружение блокпоста, расположенного на проезжей части. Читать дальше –>

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