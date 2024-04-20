Чистки в Кабмине: Верещук прокомментировала слухи о своем новом "назначении"

По словам министерши, информация в СМИ – это неправда.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук отреагировала на информацию в СМИ о "назначении" главой Тернопольской областной военной администрации.

Об этом она сообщила в своем телеграмме-канале.

"Сегодня некоторые СМИ написали, что я якобы собираюсь возглавить Тернопольскую ОВА. Докладываю: во-первых, это неправда. Во-вторых, я бы на это не согласилась. И мое руководство об этом прекрасно знает", — говорится в ее сообщении.

Не подтвердила она и информацию о своем "увольнении" из Кабмина.

"PS И чтобы дважды не писать: ни на одну дипломатическую должность тоже не собираюсь", — подчеркнула Верещук.

Отставки в Кабмине

На днях в СМИ сообщили, что Кабмин ждут отставки. Речь идет о Министерстве культуры, Министерстве молодежи и спорта, Минреинтеграции, а также Мининфраструктуры.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко даже назвал фамилии тех, кто может оставить правительство. В частности, он назвал Ирину Верещук, Оксена Лисового и Александра Кубракова.

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк анонсировал, что на следующей неделе в Кабмине ожидается парад отставок "по собственному желанию". В частности, по его словам, будут изменения в правительстве — три-четыре министра, среди которых даже два вице-премьера.

Читайте также: