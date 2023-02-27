Чистый четверг 2023: когда купаться, что нельзя делать, сильная молитва

В Библии Чистый четверг – это особый день Страстной недели перед Пасхой. Именно в эту дату верующие чтят память Тайного ужина. Читайте в материале ТСН.ua все об этом дне: что делать в Чистый четверг и что запрещено.

В народе Чистый четверг связан с очищением не только души, но и тела. Поэтому существует немало интересных обрядов и народных примет.

Когда Чистый четверг 2023 года в Украине

Страстная неделя – это последняя неделя Великого поста, которая помогает верующим подготовиться к празднованию великого и светлого праздника Пасхи. Его период зависит от даты Воскресения Господня, поэтому каждый год Чистый четверг приходится на разное число. В 2023 году это будет 13 апреля. А уже в воскресенье наступает Пасха.

Издавна именно в Чистый (Большой) четверг было принято начинать печь куличи и красить яйца. Поэтому даже физически в доме уже чувствуется дух праздника — запах свежей выпечки дарит радостные ощущения.

Что нужно делать в Чистый четверг

У верующих возникает главный вопрос: можно ли работать в Чистый четверг? Ответ однозначен: не только можно, но и нужно. Ведь перед Пасхой работы очень много. Сначала следует посетить церковь, а затем приступать к основным бытовым делам:

генеральная уборка дома – акцент уделяется именно мигом полов, дверей, окон. Наши предки верили: если не убрать в Чистый четверг, весь год семья будет жить в распри и недоразумениях;

выбрасывание всего старого или поврежденного — нужно отправить в мусорные баки (желательно за пределами жилья) мусор, старые и ненужные вещи, старье. Очень важно встречать Пасху в чистом, чистоплотном доме, где нет ничего поломанного;

завершение всех начатых дел — существует народная примета, согласно которой, если в этот день оставить невымытую посуду или не закончить уборку, то весь год на человека будут сыпаться неприятности;

приготовление блюд на праздничный стол – хотя еще продолжается Великий пост, нужно подумать о Пасхе. Поэтому в Чистый четверг уже начинали печь куличи и красить яйца. Однако ничего из этого еще есть нельзя.

Очень важным обрядом на Чистый четверг считается купание себя и родные, которая сама не может это сделать (дети, пожилые люди, инвалиды). Верующие делают это в память о том, как Спаситель омыл ноги своим апостолом перед Тайным ужином.

Народные приметы

Чистый четверг: народные приметы / Фото: pixabay.com

Если погода солнечная, то к концу весны уже будет тепло.

А вот если идет дождь, тогда к лету будет плохая погода.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Среди верующих существует немало запретов на эту дату, но не все они одобрены Церковью. К примеру, если вас интересует, можно ли стричься в Чистый четверг, то ответ: да. Даже нужно это сделать, ведь это своего рода обновление человека. Вместе с волосами она "отстригает" неудачи и болезни.

Можно ли сажать картофель в Чистый четверг ? Если погода позволяет это делать, то конечно можно. Вообще, среди наших предков существовало поверье, если посадить в этот день картофель, то он даст очень богатый урожай.

Можно ли шить в Чистый четверг ? Так можно. Вообще, любой физический труд в этот день разрешается Церковью. Ведь идет подготовка к Пасхе и работы очень много.

Тогда что делать нельзя:

одалживать деньги;

лениться;

ругаться и ссориться;

оставлять в доме грязные вещи;

злословить;

употреблять непостные блюда.

Когда купаться в Чистый четверг

Когда купаться в Чистый четверг / Фото: pixabay.com

Есть определенные правила, когда и как купаться в Чистый четверг. Их обязательно соблюдают все верующие:

искупаться стоит еще до восхода солнца, тогда ваша душа и тело наполнится максимальным количеством энергии – 13 апреля 2023 года в Киеве солнце взойдет в 05:07, поэтому запланируйте купание еще до пяти утра;

на Чистый четверг умываются водой из серебряной ложки или другого серебряного предмета – так вы получите здоровье и красоту на целый год;

во время купания на Чистый четверг молитва обязательна — так человек смывает все свои грехи. Во время молитвы принято обращаться к Божией Матери и Иисусу Христу, а также к своему ангелу-хранителю;

купаться лучше стоя, чтобы вода стекала по всему телу – тогда она хорошо омыет человека;

выбирайте прохладную воду – считается, что тогда душа и тело лучше очистятся от греха и грязи.

Молитва в Чистый четверг

Если вы хотите полностью изменить свою судьбу, следует читать такую молитву:

Ангел Божий, Хранитель моей души и моего тела! Истинно прошу Тебя: не оставь меня во грехе, будь со мной рядом и не отдай бесам бессмертный дух мой. Удержи меня от слабости и немощи, усмири вольность мою и направь меня на путь смирения и истинной веры в Господа. И днем, и ночью, и в счастье, и в печали не оставь меня и иди со мной в Царство Небесное. Аминь.

А вот во время купания читают другие слова:

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, Четверг, чист Очисти меня, раба Божия, от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от плохой молвы, от злых разговоров, от бесполезных споров Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.

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