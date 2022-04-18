Чистый четверг: что можно и нельзя делать, традиции этого дня

Чистый (Большой или Страстный) Четверг – один из важнейших дней последней недели перед Пасхой. Традиционно он празднуется за три дня до Воскресения Христова. 2022 дата приходится на 21 апреля. ТСН.ua рассказывает, что можно делать в Чистый четверг, какие существуют запреты и традиции этого дня.

История праздника, его значение

Именно в четверг Иисус Христос был арестован первосвященниками и сослан в темницу. Также в этот день Сын Божий во время Тайной вечери установил Таинство Евхаристии. Поэтому в храмах, начиная с Чистого четверга, во время проповеди вспоминают все земные страдания Христа перед его распятием на Голгофе. Священники читают двенадцать Страстных Евангелий, ведь именно в них рассказывается все то, что пережил Иисус перед казнью. Для каждого верующего Чистый четверг – особый день, когда нужно оставить в прошлом свои грехи, избавиться от тревог, чтобы с чистой душой встретить Пасху.

Что можно делать в Чистый четверг

У наших предков существовала традиция утром в Страстный четверг погружаться в любой водоем. Именно поэтому день прозвали "чистым". Считается, что в этот день вода особенно целебна, помогает очистить тело, дух и оздоровить человека от болезней. Сегодня в городских условиях найти водоем бывает тяжело, а потому обряд можно заменить утренним душем.

Также в Чистый четверг традиционно готовят свой дом к светлому празднику Пасхи. Обязательно занимаются генеральной уборкой, наводят порядок в доме, занимаются стиркой и другими домашними делами. Существует даже древнее поверье, согласно которому, кто не уберет свой дом в Чистый четверг, тот весь год проведет в ссорах с родными.

Что запрещено делать и почему

Чистый четверг: что нельзя делать / pixabay.com

Поскольку в Чистый четверг нужно убирать дома, запрещено сорить и разбрасывать вещи, чтобы не навлечь на себя ссор.

Выполняя домашние дела, нельзя лениться.

Не жалейте по выброшенным вещам.

В Чистый четверг не оставляли грязную посуду и нестиранное белье.

Грязную воду после уборки не выливают в пределах дома, потому что отрицательная энергия от этой грязи плохо повлияет на жизнь семьи. Ее принято выливать на дорогу или камни, где ничего не растет.

Не разрешается занимать деньги, выносить вещи из дома.

Не обижайтесь и не ругайтесь с другими людьми.

Все еще продолжается Великий пост, а последняя его неделя считается самой суровой, поэтому запрещено употреблять мясо, рыбу, молочные продукты.

После уборки дома хозяйки начинают готовиться к Пасхе, печь пасхи, раскрашивать пасхальные яйца и писанки. Но есть их до утра воскресенья запрещено.

Приметы на Чистый четверг