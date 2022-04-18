Чистый четверг: что можно и нельзя делать, традиции этого дня

Чистый (Большой или Страстный) Четверг – один из важнейших дней последней недели перед Пасхой. Традиционно он празднуется за три дня до Воскресения Христова. 2022 дата приходится на 21 апреля. ТСН.ua рассказывает, что можно делать в Чистый четверг, какие существуют запреты и традиции этого дня.
История праздника, его значение
Именно в четверг Иисус Христос был арестован первосвященниками и сослан в темницу. Также в этот день Сын Божий во время Тайной вечери установил Таинство Евхаристии. Поэтому в храмах, начиная с Чистого четверга, во время проповеди вспоминают все земные страдания Христа перед его распятием на Голгофе. Священники читают двенадцать Страстных Евангелий, ведь именно в них рассказывается все то, что пережил Иисус перед казнью. Для каждого верующего Чистый четверг – особый день, когда нужно оставить в прошлом свои грехи, избавиться от тревог, чтобы с чистой душой встретить Пасху.
Что можно делать в Чистый четверг
У наших предков существовала традиция утром в Страстный четверг погружаться в любой водоем. Именно поэтому день прозвали "чистым". Считается, что в этот день вода особенно целебна, помогает очистить тело, дух и оздоровить человека от болезней. Сегодня в городских условиях найти водоем бывает тяжело, а потому обряд можно заменить утренним душем.
Также в Чистый четверг традиционно готовят свой дом к светлому празднику Пасхи. Обязательно занимаются генеральной уборкой, наводят порядок в доме, занимаются стиркой и другими домашними делами. Существует даже древнее поверье, согласно которому, кто не уберет свой дом в Чистый четверг, тот весь год проведет в ссорах с родными.
Что запрещено делать и почему
- Поскольку в Чистый четверг нужно убирать дома, запрещено сорить и разбрасывать вещи, чтобы не навлечь на себя ссор.
- Выполняя домашние дела, нельзя лениться.
- Не жалейте по выброшенным вещам.
- В Чистый четверг не оставляли грязную посуду и нестиранное белье.
- Грязную воду после уборки не выливают в пределах дома, потому что отрицательная энергия от этой грязи плохо повлияет на жизнь семьи. Ее принято выливать на дорогу или камни, где ничего не растет.
- Не разрешается занимать деньги, выносить вещи из дома.
- Не обижайтесь и не ругайтесь с другими людьми.
- Все еще продолжается Великий пост, а последняя его неделя считается самой суровой, поэтому запрещено употреблять мясо, рыбу, молочные продукты.
После уборки дома хозяйки начинают готовиться к Пасхе, печь пасхи, раскрашивать пасхальные яйца и писанки. Но есть их до утра воскресенья запрещено.
Приметы на Чистый четверг
- Если в Чистый четверг хорошая и солнечная погода, значит, конец весны теплым будет. Если идет дождь — дождливая погода продержится до лета.
- Если в этот день подобрать из земли деньги, то они не принесут обладателю счастья.