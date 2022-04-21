21 апреля 2022 года в церковном календаре – Чистый четверг. Картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах — ищите в материале ТСН.ua.
Чистый четверг: приветствие в прозе
В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – печаль. Пусть в твоей жизни не будет больше места для оскорблений и плохих слов, а праздник Пасхи подарит хорошую надежду и удачу.
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Сегодня Чистый четверг, поздравляю с праздником! Пусть с целебной водой исчезнут все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, спокойствия и веры в лучшее!
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Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, пусть останется в душе светлое счастье и радость, пусть лишится сердце твое печали и обиды, но не потеряет веры во все хорошее!
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Поздравляю с Чистым Четвергом! Вынеси из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и оскорблений. Пусть этот день станет новой и чистой страницей, с которой начнется другая история твоей жизни, наполненная только счастьем, любовью и радостью!
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Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю хорошо подготовиться к Пасхе, а в доме и мысленно навести порядок. Пусть все дела прибегают, все мечты сбывались, а в душе остается место для новых планов. Удачи, здоровья, легких и увлекательных дорог!
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С Чистым четвергом! Пусть этот день уберет из вашей жизни весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и белой полосой! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия и любви!
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Пусть в этот день Бог подарит тебе здоровье, пусть чиста будет каждая вещь, к которой ты притрагиваешься, и каждое дело, которое ты делаешь! Будь счастлив и здоров! С Чистым четвергом!
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Позволь тебя с Чистым четвергом поздравить и пожелать, чтобы в этот день в твой дом вошла благодать Божия, подарила тебе здоровье и силы для новых дел.
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Пусть в Чистый четверг тебе будет легко и спокойно! Умойся до рассвета благодатной водой и обрести здоровье! Счастье тебе и везение по любому делу! Пусть в нашем доме всегда будет мир, любовь и благодать!
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Пусть в этот Чистый четверг ты почувствуешь легкость в душе и сердце своем! Живи и радуйся, делай и получай удовольствие! Будь здоров! Я желаю, чтобы любые невзгоды обходили тебя стороной!
С Чистым четвергом: стихотворные поздравления
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть в душе живет уют,
Небеса любовь пошлют,
Каждый шаг благословят
И мечты осуществят!
***
С добрым Чистым четвергом!
Радость пусть вольется в дом,
Вновь очистится душа,
Смоет все грехи вода.
Сил, здоровья пусть прибавит,
Мир, покой в душе настанет,
Чистым станет жизни путь,
Счастье и любовь придут.
***
От болезни и печали
Пусть очистится Ваш дом.
От души я поздравляю
С светлым Чистым четвергом!
Пусть обходят стороной
Грусть и ссоры — все долой.
Только радость и веселье
Вас закружат каруселью!
Вера, мир и доброта
Не оставят никогда.
Долгих лет, в душе покоя,
Будьте счастливы, здоровы!
***
Перед Пасхою Священной
Чистый празднуем четверг,
Чтоб очиститься от скверны,
Чтобы смыть из сердца грех.
В этот день я вам желаю
От болезней всех отмыться,
От проблем, переживаний —
Вновь душевно возродиться.
Пусть наполнят дом ваш радость,
Смех, удача и достаток.
Чтоб вы чаще улыбались,
Чтоб во всём царил порядок.
***
В день, что Чистым величают,
Вас сердечно поздравляю.
Пусть хранит вас Ангел светлый,
С четвергом вас, днем приветным.
***
Вместе с Чистым четвергом
Счастье пусть войдет в ваш дом,
Ярким будет ощущение
От грехов всех очищение.
Все тревоги и печали,
Мысли, что вас огорчали,
Унесет пускай вода
Мигом, раз и навсегда.
А наполнит пусть здоровьем,
Верой крепкой и любовью,
Смехом, радостью, теплом
Ваш уютный, чистый дом!
***
Чистый четверг пусть несет очищение,
Пусть наполняет удачей ваш дом,
Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение,
Пусть всегда радостью светится он.
Смойте все мысли, что сердцу не милы —
Пусть убегут они вместе с водой,
Радуйтесь жизни и будьте любимы,
Веру в душе вы носите с собой!
***
Пусть Чистый четверг вам принесет
Только добро и души очищение!
Пускай вам Господь сегодня пошлет
Свое неземное благословение!
Пускай будут помыслы ваши чисты,
Выбросьте сор и ненужный весь хлам,
Пусть жизнь ваша будет чище воды,
Огромного счастья желаю я вам!
***
Перед пятницей страстною
Отмолить и смыть грехи бы,
Заодно обиды смоем
Да еще с души ушибы!
Редко жизнь макушку гладит,
А судить — не наше дело,
Ведь с судьбою нам не сладить,
От грехов страдает тело!
Как ручей течет молитва.
... Пасха — это ведь итог!
Ради Бога жить — как битва,
Устоять чтоб каждый смог!
***
Пусть чистота придет в ваш дом,
Одарит радостью, теплом,
Звенит, как чистая вода,
Да беды смоет навсегда.
Ручьи и реки, лужицы, моря,
А, может, в кране даже вдруг вода
Восторга, святости станет полна.
От всех тревог не оставляя и следа,
Купальни обновит вас чистая вода.
Родных поздравьте в этот чистый день.
Успехов, пусть беда не бросит на вас тень.