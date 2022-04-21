21 апреля 2022 года в церковном календаре – Чистый четверг. Картинки на украинском, поздравления в прозе и стихах — ищите в материале ТСН.ua.

Чистый четверг: приветствие в прозе

В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома исчезнет печаль, а из мыслей – печаль. Пусть в твоей жизни не будет больше места для оскорблений и плохих слов, а праздник Пасхи подарит хорошую надежду и удачу.

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Сегодня Чистый четверг, поздравляю с праздником! Пусть с целебной водой исчезнут все невзгоды, обиды и разочарования. Пусть жизнь наполняют добрые и светлые моменты, любовь и радость. Мира вам, гармонии, спокойствия и веры в лучшее!

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Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, пусть останется в душе светлое счастье и радость, пусть лишится сердце твое печали и обиды, но не потеряет веры во все хорошее!

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Поздравляю с Чистым Четвергом! Вынеси из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и оскорблений. Пусть этот день станет новой и чистой страницей, с которой начнется другая история твоей жизни, наполненная только счастьем, любовью и радостью!

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Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю хорошо подготовиться к Пасхе, а в доме и мысленно навести порядок. Пусть все дела прибегают, все мечты сбывались, а в душе остается место для новых планов. Удачи, здоровья, легких и увлекательных дорог!

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С Чистым четвергом! Пусть этот день уберет из вашей жизни весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и белой полосой! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия и любви!

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Пусть в этот день Бог подарит тебе здоровье, пусть чиста будет каждая вещь, к которой ты притрагиваешься, и каждое дело, которое ты делаешь! Будь счастлив и здоров! С Чистым четвергом!

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Позволь тебя с Чистым четвергом поздравить и пожелать, чтобы в этот день в твой дом вошла благодать Божия, подарила тебе здоровье и силы для новых дел.

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Пусть в Чистый четверг тебе будет легко и спокойно! Умойся до рассвета благодатной водой и обрести здоровье! Счастье тебе и везение по любому делу! Пусть в нашем доме всегда будет мир, любовь и благодать!

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Пусть в этот Чистый четверг ты почувствуешь легкость в душе и сердце своем! Живи и радуйся, делай и получай удовольствие! Будь здоров! Я желаю, чтобы любые невзгоды обходили тебя стороной!

С Чистым четвергом: стихотворные поздравления

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.



Пусть в душе живет уют,

Небеса любовь пошлют,

Каждый шаг благословят

И мечты осуществят!

***

С добрым Чистым четвергом!

Радость пусть вольется в дом,

Вновь очистится душа,

Смоет все грехи вода.



Сил, здоровья пусть прибавит,

Мир, покой в душе настанет,

Чистым станет жизни путь,

Счастье и любовь придут.

***

От болезни и печали

Пусть очистится Ваш дом.

От души я поздравляю

С светлым Чистым четвергом!



Пусть обходят стороной

Грусть и ссоры — все долой.

Только радость и веселье

Вас закружат каруселью!



Вера, мир и доброта

Не оставят никогда.

Долгих лет, в душе покоя,

Будьте счастливы, здоровы!

***

Перед Пасхою Священной

Чистый празднуем четверг,

Чтоб очиститься от скверны,

Чтобы смыть из сердца грех.



В этот день я вам желаю

От болезней всех отмыться,

От проблем, переживаний —

Вновь душевно возродиться.



Пусть наполнят дом ваш радость,

Смех, удача и достаток.

Чтоб вы чаще улыбались,

Чтоб во всём царил порядок.

***

В день, что Чистым величают,

Вас сердечно поздравляю.

Пусть хранит вас Ангел светлый,

С четвергом вас, днем приветным.

***

Вместе с Чистым четвергом

Счастье пусть войдет в ваш дом,

Ярким будет ощущение

От грехов всех очищение.



Все тревоги и печали,

Мысли, что вас огорчали,

Унесет пускай вода

Мигом, раз и навсегда.



А наполнит пусть здоровьем,

Верой крепкой и любовью,

Смехом, радостью, теплом

Ваш уютный, чистый дом!

***

Чистый четверг пусть несет очищение,

Пусть наполняет удачей ваш дом,

Пусть вместе с ним к вам придет вдохновение,

Пусть всегда радостью светится он.



Смойте все мысли, что сердцу не милы —

Пусть убегут они вместе с водой,

Радуйтесь жизни и будьте любимы,

Веру в душе вы носите с собой!

***

Пусть Чистый четверг вам принесет

Только добро и души очищение!

Пускай вам Господь сегодня пошлет

Свое неземное благословение!



Пускай будут помыслы ваши чисты,

Выбросьте сор и ненужный весь хлам,

Пусть жизнь ваша будет чище воды,

Огромного счастья желаю я вам!

***

Перед пятницей страстною

Отмолить и смыть грехи бы,

Заодно обиды смоем

Да еще с души ушибы!

Редко жизнь макушку гладит,

А судить — не наше дело,

Ведь с судьбою нам не сладить,

От грехов страдает тело!

Как ручей течет молитва.

... Пасха — это ведь итог!

Ради Бога жить — как битва,

Устоять чтоб каждый смог!

***

Пусть чистота придет в ваш дом,

Одарит радостью, теплом,

Звенит, как чистая вода,

Да беды смоет навсегда.

Ручьи и реки, лужицы, моря,

А, может, в кране даже вдруг вода

Восторга, святости станет полна.

От всех тревог не оставляя и следа,

Купальни обновит вас чистая вода.

Родных поздравьте в этот чистый день.

Успехов, пусть беда не бросит на вас тень.

Чистый четверг: картинки на украинском

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг

Приветствие на Чистый четверг