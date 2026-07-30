"Чистый четверг": с утра начались массовые проверки ТЦК по всей Украине

Проверки направлены на предотвращение злоупотреблений и нарушение прав человека / © Государственное бюро расследований

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Следователи Государственного бюро расследований с утра, 30 июля, проводят масштабные проверки в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки областного и районного уровней по всей стране.

Об этом сообщили в ДБР.

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Следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины.

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«Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, избиениях и пытках военнообязанных. Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не реакции на один резонансный случай. Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил „чистый четверг“, — объяснили в ведомстве.

По результатам следственных действий ожидается задержание и сообщение о подозрении фигурантам в разных регионах страны.

Напомним, Минобороны планирует запретить работникам ТЦК выключать бодикамеры во время проведения мобилизационных мероприятий.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что силовые и незаконные методы во время мобилизации не способствуют усилению украинской армии, а наоборот — нередко приводят к случаям самовольного ухода из воинской части (СЗЧ), что создает дополнительные проблемы для Вооруженных сил Украины.

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