Читает книгу в СИЗО: ГБР опровергло информацию о самоубийстве нацгвардейца, устроившего стрельбу в Днепре

Читает книгу в СИЗО: ГБР опровергло информацию о самоубийстве нацгвардейца, устроившего стрельбу в Днепре

Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

1 февраля в Сети распространилась информация о вероятном самоубийстве нацгвардейца Артемия Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре на территории завода "Южмаш", в результате чего погибли 5 человек. Государственное бюро расследований опровергло информацию о самоубийстве стрелка.

Об этом идет речь в комментарии ГБР для ТСН.ua.

"Сегодня в информационном поле распространяются слухи о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Эта информация полностью не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ГБР в свою очередь призывает журналистов пользоваться официальной информацией и не распространять фейки.

"Он жив, здоров, (находится - Ред.) в СИЗО. Читает книгу", – сообщает ГБР в комментарии "24 канала".

Напомним, в Днепре на территории завода "Южмаш" ночью 27 января 20-летний нацгвардеец расстрелял сослуживцев. В результате погибли 5 человек, в том числе и женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Днепропетровской области — полиции он сдался сам. Парню грозит пожизненное заключение.

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