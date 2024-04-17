Член легиона "Свобода России" рассказал, где сейчас воюют добровольцы

В настоящее время бойцы легиона "Свобода России" активно участвуют в военных действиях в Донецкой области, особенно в районе Бахмута. Среди основных задач: воздушная разведка, наступательные операции, разминирование и поддержка боевых групп.

Об этом рассказал Алексей Барановский, воюющий в легионе "Свобода России", пишет Bild.

"Мы очень благодарны президенту Владимиру Зеленскому за то, что он позволил нам своей кровью искупить вину, причиненную Украине нашей родиной Россией", – говорит военный.

По словам бойца, конечная цель – освобождение России от путинского режима. Он готов положить на ее достижение свою жизнь.

"Если я погибну в борьбе с режимом Путина, то моя жизнь не будет напрасной", – отмечает Барановский.

Напомним, жители Белгорода рассказали о разрушениях и погибших.

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