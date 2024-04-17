Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Член легиона "Свобода России" рассказал, где сейчас воюют добровольцы

Член легиона "Свобода России" рассказал, где сейчас воюют добровольцы

Флаг легиона "свобода России" / Фото: Легион "Свобода России"

Бойцы выступают против преступного путинского режима и оккупации суверенной Украины.

В настоящее время бойцы легиона "Свобода России" активно участвуют в военных действиях в Донецкой области, особенно в районе Бахмута. Среди основных задач: воздушная разведка, наступательные операции, разминирование и поддержка боевых групп.

Об этом рассказал Алексей Барановский, воюющий в легионе "Свобода России", пишет Bild.

"Мы очень благодарны президенту Владимиру Зеленскому за то, что он позволил нам своей кровью искупить вину, причиненную Украине нашей родиной Россией", – говорит военный.

По словам бойца, конечная цель – освобождение России от путинского режима. Он готов положить на ее достижение свою жизнь.

"Если я погибну в борьбе с режимом Путина, то моя жизнь не будет напрасной", – отмечает Барановский.

Напомним, жители Белгорода рассказали о разрушениях и погибших.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация